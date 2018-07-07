Трагедия на Ивана Купала: под Харьковом 5-летний мальчик упал в костер

В Харьковской области 5-летний мальчик получил обширные ожоги во время празднования Ивана Купала, он госпитализирован в харьковский ожоговый цент.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в области.

Так, несчастный случай произошел во время праздника Ивана Купала, на котором ребенок был вместе с родителями. Мальчик упал в костер, когда взрослые отвлеклись.

По данному факту начато уголовное производство по ст.166 Уголовного кодекса Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство).

Вместе с тем, в полиции отмечают, что семья потерпевшего характеризуется положительно и на учете полиции не состоит.

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К слову, в Витебске (Беларусь) в купальскую ночь девушка, прыгая через костер, упала лицом прямо в огонь.