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Возле аэропорта Варшавы произошла утечка токсичных веществ, есть пострадавшие

Возле главного грузового терминала аэропорта им. Шопена в Варшаве произошла утечка токсичных веществ. Пострадали 14 человек – они в больнице.

Витік токсичних речовин у Польщі

В результате утечки токсичных веществ в главном грузовом терминале Варшавы пострадали 14 человек, сообщает RMF.

На данный момент группа специалистов распознает это вещество.

По предварительным данным, утечка произошла из одной из бочек, в которой, вероятно, перевозили цианистый бензил. Вещество сильно действует на кожу, глаза и дыхательные пути.

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Пострадавшие жаловались на головную боль и тошноту. Все они были госпитализированы в больницу.

Ранее в Бердянске медикам, которые прибыли на вызов, понадобилась помощь из-за отравления химическими испарениями.

Фото: Bartek Paulus /RMF FM

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