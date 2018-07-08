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Микроавтобус с украинцами столкнулся с фурой в России – есть погибшие

На объездной дороге под городом Орел (Россия) произошло ДТП – микроавтобус с украинцами столкнулся с грузовиком. Есть погибшие и травмированные.

ДТП з українцями в Росії

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

ДТП произошло на объездной дороге под российским городом Орел. В результате столкновения микроавтобуса с грузовиком два человека погибли, еще пятеро получили травмы.

– Погибшие мужчина и женщина, а также пятеро пострадавших являются гражданами Украины, – заявил собеседник агентства.

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Пострадавших доставили в областную клиническую больницу города Орел. Их состояние оценивают медики.

Обновлено в 14.57. В результате ДТП в России погибли двое украинский, еще четверо – пострадали, подтвердили в МИД.

– По информации, полученной посольством Украины в РФ от Управления МЧС РФ в Орловской области, 8 июля в г. Орел произошло ДТП с участием российского грузового автомобиля и микроавтобуса, которым управлял гражданин Украины.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое граждан Украины. 4 пострадавших украинцев доставлены в Орловскую областную клиническую больницу, – сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

По его словам, консул принимает меры по оказанию помощи пострадавшим и во взаимодействии с родными – по перевозке тел погибших в Украину.

Мы также писали о ДТП в Мариуполе. Из-за столкновения двух авто и маршрутки, а также дальнейшего пожара на месте происшествия работали 12 скорых.

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