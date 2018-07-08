Под Киевом столкнулись два легковых автомобиля. Ни один из них не подлежит ремонту.
Неподалеку поселка Ворзель (Киевская область) столкнулись два легковых авто. В результате ДТП погиб как минимум один человек, сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.
– Смертельное ДТП в Ворзеле под Киевом. Столкнулись 2 автомобиля. Количество погибших уточняется. Пока известно точно об одном погибшем. На месте работает патрульная полиция, скорая помощь и бойцы ГСЧС, – говорится в сообщении.
На фото можно увидеть, что из-за столкновения авто разбросало по разным концам трассы.
Смертельное ДТП под Киевом: авто разбросало по дороге / 2 фотографии
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К слову, в Киеве столкнулись три автомобиля, в результате чего один из них перевернулся.
Фото: dtp.kiev.ua
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