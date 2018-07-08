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В Турции поезд сошел с рельсов – много погибших

В Турции сошли с рельсов и перевернулись несколько вагонов пассажирского поезда.

В турецком городе Чорлу сошли с рельсов и перевернулись несколько вагонов пассажирского поезда. В результате аварии погибли 10 человек, еще 73 пострадали, сообщает Anadolu.

По предварительной информации, авария произошла из-за оседания грунта вследствие дождей.

На место происшествия прибыли бригады скорой помощи.

– Есть много пострадавших. В связи с тем, что местность труднодоступна, привлечена спецтехника. Большая часть раненых эвакуированы из зоны события, – сказал губернатор провинции Текирдаг Мехмет Джейлан.

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К слову, в Австрии пассажирский поезд сошел с рельсов. В результате инцидента пострадали 30 человек.

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