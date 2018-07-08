В жилом доме Львова взорвалась граната – есть жертвы

Во Львове в одном из жилых домов произошел взрыв.
Во Львове в квартире жилого дома на улице Некрасова произошел взрыв, в результате чего погиб человек, еще один травмирован, сообщает пресс-служба ГУНП во Львовской области.
Предварительно установлено, что в квартире взорвалась граната. Пострадавшую женщину доставили в больницу.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники и представители других служб.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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К слову, в Запорожской области, в центре Бердянска, пытались взорвать зал игровых автоматов.
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