В селе Заозерье Ровенской области 30-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения переехал мать на тракторе. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Смертельное ДТП произошло 8 июля около в 16.30 в селе Заозерье, сообщает Нацполиция.

30-летний житель собирался трактором ехать к местному озеру, чтобы помочь товарищу вытащить авто.

55-летняя мать не пускала сына, поскольку тот был в состоянии алкогольного опьянения.

Когда женщина закрывала ворота, она споткнулась и упала.

В это время сын, который уже двигался за рулем трактора Т-40, передним колесом переехал тело матери.

Водитель сразу остановился, но от полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

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Результат освидетельствования водителя на состояние алкогольного опьянения показал 2,97 промилле.

Начато досудебное расследование, проводятся следственные действия.





Не пускала на озеро! На Ровенщине сын насмерть переехал мать на тракторе / 3 фотографии