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Смертельное ДТП в Киевской области – авто сбило дорожных рабочих

В Киевской области водитель автомобиля совершил наезд на группу работников дорожной службы.

ДТП

Вблизи села Хлепча (Киевская область) водитель автомобиля OPEL Vectra наехал на группу дорожных рабочих, сообщает пресс-служба ГУНП в Киевской области.

– 63-летний киевлянин – водитель автомобиля OPEL Vectra, по неустановленным пока причинам совершил наезд на группу работников частной дорожной службы Автомагистраль, которые наносили дорожную разметку. Один из мужчин от полученных многочисленных телесных повреждений погиб на месте происшествия. Его 4-х коллег доставили в Васильковскую районную больницу, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь, – говорится в сообщении.

Водителя также доставили в больницу с высоким артериальным давлением.

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Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

К слову, в Киеве на проспекте Академика Глушкова столкнулись сразу четыре автомобиля.

Фото: пресс-служба ГУНП в Киевской области

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