На улице Мандрыковской в Днепре в ночь на 9 июля во дворе дома неизвестные расстреляли мужчину.

Об этом сообщает Информатор.

Жители этой улицы около полуночи услышали выстрелы, прозвучавшие в одном из частных домов.

Они обнаружили своего 31-летнего соседа в луже крови.

Очевидцы видели нескольких мужчин, убегавших вглубь улицы. На их поиск направили несколько экипажей полиции.

Потерпевшего госпитализировали в областную больницу.

По словам соседей, мужчина находился в крайне тяжелом состоянии, сильно хрипел и не мог говорить. О его состоянии на данный момент ничего неизвестно.





В Днепре мужчину расстреляли во дворе собственного дома / 3 фотографии

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Фото: Информатор