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В Днепре мужчину расстреляли во дворе собственного дома

На улице Мандрыковской в Днепре в ночь на 9 июля во дворе дома неизвестные расстреляли мужчину.

Стрілянина у Дніпрі

Об этом сообщает Информатор.

Жители этой улицы около полуночи услышали выстрелы, прозвучавшие в одном из частных домов.

Они обнаружили своего 31-летнего соседа в луже крови.

Очевидцы видели нескольких мужчин, убегавших вглубь улицы. На их поиск направили несколько экипажей полиции.

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Потерпевшего госпитализировали в областную больницу.

По словам соседей, мужчина находился в крайне тяжелом состоянии, сильно хрипел и не мог говорить. О его состоянии на данный момент ничего неизвестно.

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В Днепре мужчину расстреляли во дворе собственного дома / 3 фотографии

Недавно в Сумской области пенсионер расстрелял двух гостей и смертельно ранил ножом своего сына.

Фото: Информатор

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