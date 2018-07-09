В Днепре мужчину расстреляли во дворе собственного дома

На улице Мандрыковской в Днепре в ночь на 9 июля во дворе дома неизвестные расстреляли мужчину.
Об этом сообщает Информатор.
Жители этой улицы около полуночи услышали выстрелы, прозвучавшие в одном из частных домов.
Они обнаружили своего 31-летнего соседа в луже крови.
Очевидцы видели нескольких мужчин, убегавших вглубь улицы. На их поиск направили несколько экипажей полиции.Читайте: Стрельба в Киеве: владелец кафе убил посетителя, другого - ранил Стрельба в центре Киева: у мужчины отобрали сумку с деньгами Стрельба в Николаеве: мужчина получил 5 ранений
Потерпевшего госпитализировали в областную больницу.
По словам соседей, мужчина находился в крайне тяжелом состоянии, сильно хрипел и не мог говорить. О его состоянии на данный момент ничего неизвестно.
Недавно в Сумской области пенсионер расстрелял двух гостей и смертельно ранил ножом своего сына.
Фото: Информатор