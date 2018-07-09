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В Харькове полицейские избили ногами мужчину. Они сдали жетоны

Полиция назначила служебное расследование в отношении правоохранителей, которые применили физическую силу к неизвестному мужчине.

Нацполіція

В сети появилось видео, на котором харьковские полицейские применяют силу в отношении неизвестного. Из-за этого их отстранили от службы и назначили служебное расследование, сообщает пресс-служба ГУНП в Харьковской области.

– В субботу в социальных сетях было распространено видео, где харьковские полицейские применили неправомерные меры физического воздействия к неизвестному гражданину. Во время проведения предварительной проверки установлено, что событие произошло 7 июля этого года в помещении отделения полиции на станции Харьков-Пассажирский Холодногорского отдела полиции ГУНП в Харьковской области. Также установлены личности полицейских – это старшие сержанты 1989 и 1992 года рождения и капрал сектора патрульной полиции 1997 года рождения, – говорится в сообщении.

У подозреваемых изъяли полицейские удостоверения, жетоны и табельное огнестрельное оружие. К дисциплинарной ответственности привлекут их непосредственного руководителя.

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К слову, на улице Мандрыковской в ​​Днепре в ночь на 9 июня в дворе дома неизвестные расстреляли мужчину.

Видео: Харьков 1654

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