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В Харькове умер 5-летний мальчик, упавший в костер на Ивана Купала

В больнице Харькова скончался 5-летний ребенок, упавший в костер во время празднования Ивана Купала. Открыто криминальное производство.

Информацию о смерти мальчика подтвердили в пресс-службе Харьковского горсовета, пишет УНИАН.

Трагедия произошла в Кегичевском районе Харьковской области. 5-летний мальчик упал в костер, когда взрослые отвлеклись. Ребенок получил обширные ожоги 4-й степени.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ст. 166 — злостное невыполнение обязанностей по досмотру за ребенком.

По данным Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, во время купальских гуляний 6 июля в разных районах Харьковской области ожоги получили четверо людей, включая 5-летнего ребенка.

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Напомним, девушка прыгала через купальский костер и упала лицом в огонь.

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