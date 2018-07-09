В США вертолет упал на жилой дом

В городе Вильямсбург, что в американском штате Вирджиния, вертолет упал на жилой дом. Начался сильный пожар, погиб один человек.

Об этом сообщило в Twitter Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

По его данным, медицинский вертолет Eurocopter EC 135 упал на поселок таунхаусов, вызвав сильный пожар.

Пресс-секретарь полиции штата Мишель Анайя подтвердила гибель одного человека в результате трагедии – это пилот вертолета, передает местное издание WYDaily.

Читайте: Военный вертолет РФ разбился в Сирии, никто не выжил

Причины катастрофы пока неизвестны.

На месте работают пожарные и эксперты Федерального управления авиации.

В апреле в Южной Калифорнии разбился вертолет Воздушно-морских сил США. Тогда в результате катастрофы погибли 4 члена экипажа.

Фото, видео: WYDaily