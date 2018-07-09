В США вертолет упал на жилой дом

В городе Вильямсбург, что в американском штате Вирджиния, вертолет упал на жилой дом. Начался сильный пожар, погиб один человек.
Об этом сообщило в Twitter Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).
По его данным, медицинский вертолет Eurocopter EC 135 упал на поселок таунхаусов, вызвав сильный пожар.
Пресс-секретарь полиции штата Мишель Анайя подтвердила гибель одного человека в результате трагедии – это пилот вертолета, передает местное издание WYDaily.
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Причины катастрофы пока неизвестны.
На месте работают пожарные и эксперты Федерального управления авиации.
В апреле в Южной Калифорнии разбился вертолет Воздушно-морских сил США. Тогда в результате катастрофы погибли 4 члена экипажа.
Фото, видео: WYDaily