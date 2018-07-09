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В США вертолет упал на жилой дом

В городе Вильямсбург, что в американском штате Вирджиния, вертолет упал на жилой дом. Начался сильный пожар, погиб один человек.

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Об этом сообщило в Twitter Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

По его данным, медицинский вертолет Eurocopter EC 135 упал на поселок таунхаусов, вызвав сильный пожар.

Пресс-секретарь полиции штата Мишель Анайя подтвердила гибель одного человека в результате трагедии – это пилот вертолета, передает местное издание WYDaily.

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Причины катастрофы пока неизвестны.

На месте работают пожарные и эксперты Федерального управления авиации.

Firefighters battled a blaze Sunday, July 8, 2018, at the Bristol Commons apartment complex in Williamsburg. Witnesses said the fire was caused after a helicopter crashed and exploded. (WYDaily/Bryan DeVasher)

В апреле в Южной Калифорнии разбился вертолет Воздушно-морских сил США. Тогда в результате катастрофы погибли 4 члена экипажа.

Фото, видеоWYDaily

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