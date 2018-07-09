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В лагере под Львовом педофил развращал 14-летнюю девушку

Во Львовской области задержали 46-летнего мужчину по подозрению в преступлении сексуального характера в отношении 14-летней девочки.

Розбещення неповнолітніх

Об этом сообщает областная полиция.

– 8 июля в полицию обратился 37-летний житель Пустомытовского района, который сообщил, что во время прохождения подготовки на территории базы отдыха, расположенной в Жовковском районе, относительно его 14-летней дочери были совершены развратные действия, – говорится в сообщении.

По предварительным данным, к совершению преступления причастен 46-летний житель Пустомытовского района.

Вы за обнародование данных осужденных за педофилию?

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Открыто уголовное производство по по ч.1 ст.156 Развращение несовершеннолетних. Подозреваемому грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

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По делу назначены экспертизы, проводится досудебное расследование.

Недавно в Коломые двое взрослых мужчин изнасиловали 15-летнюю девочку.

Фото: dreamstime.com

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