На улице Котляревского в Ровно в 2.00 ночи неизвестные бросили гранату во двор частного дома.

Об этом сообщает областная полиция.

По данным экспертов, во дворе взорвалась граната РГД-5. Следователи изъяли обломки и рычаг запала к ней.

Поврежден фасад дома, роллеты на окнах и дверях.

В момент взрыва в здании находился 65-летний хозяин с женой. Никто из них не пострадал.

Полиция открыла уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины – Хулиганство.





Взрыв в Ровно – в дом бросили гранату / 3 фотографии

Вчера, 8 июля, во Львове в квартире жилого дома произошел взрыв, в результате которого погиб человек, еще один травмирован,

Фото: rv.npu.gov.ua