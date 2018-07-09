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Взрыв в Ровно – в дом бросили гранату

На улице Котляревского в Ровно в 2.00 ночи неизвестные бросили гранату во двор частного дома.

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Об этом сообщает областная полиция.

По данным экспертов, во дворе взорвалась граната РГД-5. Следователи изъяли обломки и рычаг запала к ней.

Поврежден фасад дома, роллеты на окнах и дверях.

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В момент взрыва в здании находился 65-летний хозяин с женой. Никто из них не пострадал.

Полиция открыла уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины – Хулиганство.

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Взрыв в Ровно – в дом бросили гранату / 3 фотографии

Вчера, 8 июля, во Львове в квартире жилого дома произошел взрыв, в результате которого погиб человек, еще один травмирован,

Фотоrv.npu.gov.ua

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