В Претории, ЮАР, потерпел крушения пассажирский самолет. В результате происшествия пострадало 19 человек. Данных о погибших не поступало.
Об этом сообщает AFP.
Самолет практически разломился пополам. По данным местной журналистки и фотографа, ранения получили около 20 человек, состояние одного из них оценивается как критическое.
Судя по фото, разбился самолёт авиакомпании Martin’s Air Charter, чья штаб-квартира расположена в Нидерландах.
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Авиакатастрофа в ЮАР: самолет лопнул пополам, десятки пострадавших / 4 фотографии
Напомним, самолет после аварии в Жулянах утилизируют.
Фото: SABC News Online, Jamaine Krige
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