Джорджа Клуни сбила машина: актер госпитализирован

10 июля на острове Сардиния (Италия) голливудский актер Джордж Клуни попал в аварию. Он ударился о лобовое стекло машины во время поездки на мотоцикле.

Об этом пишет The Sun.

57-летний Клуни направлялся на съемочную площадку, когда автомобиль марки Mercedes внезапно выехал навстречу его мотоциклу.

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Актер был госпитализирован, ему диагностировали повреждения таза, колена и руки.

На фотографиях с места происшествия видно, что лобовое стекло автомобиля было разбито после столкновения с Клуни.

Фото: La Nuova Sardegna

Актер прилетел на Сардинию для съемок сериала Уловка-22 по мотивам одноименного романа Джозефа Хеллера. Клуни выступил одним из режиссеров и актером сериала.

Ранее мы писали, что Джордж Клуни завершает карьеру актера.

Фото: Getty Images.