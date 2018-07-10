PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Звезды / Джорджа Клуни сбила машина: актер госпитализирован/

Джорджа Клуни сбила машина: актер госпитализирован

10 июля на острове Сардиния (Италия) голливудский актер Джордж Клуни попал в аварию. Он ударился о лобовое стекло машины во время поездки на мотоцикле.

джордж клуни попал в аварию

Об этом пишет The Sun.

57-летний Клуни направлялся на съемочную площадку, когда автомобиль марки Mercedes внезапно выехал навстречу его мотоциклу.

ЧитайтеДжордж Клуни продал свой бренд текилы за $1 млрд

Актер был госпитализирован, ему диагностировали повреждения таза, колена и руки.

На фотографиях с места происшествия видно, что лобовое стекло автомобиля было разбито после столкновения с Клуни.

Фото: La Nuova Sardegna

Актер прилетел на Сардинию для съемок сериала Уловка-22 по мотивам одноименного романа Джозефа Хеллера. Клуни выступил одним из режиссеров и актером сериала.

Ранее мы писали, что Джордж Клуни завершает карьеру актера.

Фото: Getty Images.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка