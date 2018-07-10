Джорджа Клуни сбила машина: актер госпитализирован

10 июля на острове Сардиния (Италия) голливудский актер Джордж Клуни попал в аварию. Он ударился о лобовое стекло машины во время поездки на мотоцикле.
Об этом пишет The Sun.
57-летний Клуни направлялся на съемочную площадку, когда автомобиль марки Mercedes внезапно выехал навстречу его мотоциклу.
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Актер был госпитализирован, ему диагностировали повреждения таза, колена и руки.
На фотографиях с места происшествия видно, что лобовое стекло автомобиля было разбито после столкновения с Клуни.
Фото: La Nuova Sardegna
Актер прилетел на Сардинию для съемок сериала Уловка-22 по мотивам одноименного романа Джозефа Хеллера. Клуни выступил одним из режиссеров и актером сериала.
Ранее мы писали, что Джордж Клуни завершает карьеру актера.
Фото: Getty Images.