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В Одесской области смерч поднял в воздух ребенка

3 июля смерч в Одесской области поднял в воздух подростка. Парень получил травмы лица.

Смерч на Одещині

Появление смерча недалеко от села Маяки Беляевского района Одесской области неделю назад не обошлось без пострадавших, сообщает Думская.

В сети появилось видео, на котором видно, как ураганный ветер поднял на несколько секунд в воздух подростка.

В результате падения на асфальт парень получил травмы лица.

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К слову, 3 июля в Теплодаре Одесской области пронесся смерч. Яркое зрелище попало на видео.

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