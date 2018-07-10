Под Киевом педофил шантажом заставлял 14-летнюю девочку заниматься сексом

В селе Карапыши, что в Мироновском районе Киевской области, задержали 76-летнего педофила, который путем шантажа принуждал 14-летнюю девочку к половым отношениям.
Об этом сообщает областная полиция.
По словам мамы девочки, которая обратилась с заявлением в полицию, в течение двух лет мужчина из соседнего села, угрожая тем, что все расскажет в школе, где учится ребенок, заставлял ее заниматься сексом.
– Девочка сняла на телефон все эти пошлости, что и послужило доказательством для задержания педофила. Злоумышленником оказался 76-летний местный житель, в доме которого все это и происходило, – говорится в сообщении.
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Пенсионера задержали, открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины – Развращение несовершеннолетних. Мужчине грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.
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Недавно в Коломые двое взрослых мужчин изнасиловали 15-летнюю девочку.
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