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Под Одессой женщина бросила младенца умирать на подоконнике в больнице

В Подольске, что в Одесской области, женщина бросила свою новорожденную дочь на подоконнике роддома.

Смерть немовляти

Областная полиция разыскивает роженицу.

Врачи нашли ребенка на подоконнике. Он был завернут в пеленки и еле дышал. К сожалению, ребенок умер – реанимационные мероприятия не помогли.

Полицейские устанавливают причины и обстоятельства смерти младенца.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 135 УК – Оставление в опасности. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Полицейские разыскивают роженицу. К оперативно-розыскным мероприятиям привлечена кинологическая служба пограничного отряда.

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Недавно в Мелитополе едва не умер младенец – мать не кормила его три дня, “потому что он не хотел”.

Фотоod.npu.gov.ua

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