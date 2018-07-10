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Потоп в Киеве: трамваи стоят, авто плавают по улицам (КАРТА)

Потоп в Киеве заглушил трамваи и машины. Затруднено движение на улицах Василенко и Выборгская.

Дощ у Києві

Фото публикуют пользователи Telegram.

– Василенко-Выборгская стоит в хлам. Потоп заглушил трамваи и машины, – пишет Victor.

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Потоп в Киеве: трамваи стоят, авто плавают по улицам (КАРТА) / 3 фотографии

На снимках видно, что транспорт едва не плывет по воде.

Читайте: 33-градусная жара и снова дожди: прогноз погоды на неделю (КАРТА)

Напомним, в Киеве в ближайший час и до конца суток обещают грозу и местами шквалы ветра 15-18 м/ с.

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