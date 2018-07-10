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В Днепре задержан мужчина с гранатометом в простыне

9 июля на ул. Князя Ярослава Мудрого полиция задержала мужчину перевозившего РПГ-18, завернутый в простыню.

рпг

Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Мужчина привлек внимание правоохранителей тем, что курил на остановке общественного транспорта. При осмотре сотрудники криминальной полиции Днепровского ОП обнаружили у него гранатомет, завернутый в простыню.

Установлено, что задержанный – 50-летний местный житель, ранее судимый.

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По его словам, оружие он нашел накануне и хранил без всякой цели.

Сейчас РПГ изъяли и направили на экспертизу. В рамках открытого по ч. 1 ст. 263 уголовного производства полиция устанавливает происхождение оружия.

Ранее в Киеве на станции метро Вокзальная полицейские задержали мужчину, который перевозил 2,5 кг пороха.

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