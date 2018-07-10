В Харькове директору центра соцслужб грозит 5 лет из-за смерти ребенка

Харьковская местная прокуратура №2 утвердила уведомление о подозрении в служебной халатности, повлекшей смерть 3-летнего мальчика, директору Центра социальных служб для семьи, детей и молодежи одного из районов города.

– За халатное отношение к своим обязанностям, которое привело к трагедии, 48-летнему должностному лицу грозит до 5 лет лишения свободы, – сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Действия мужчины классифицированы по ч.2 ст.367 Уголовного кодекса Украины.

По данным досудебного расследования установлено, в начале сентября 2017 года в центр обратился мужчина, требовавший забрать из семьи его сестры двух детей (6 и 3 лет), поскольку отец семейства систематически их бьет. Но директор центра организовала проверку только “на бумаге”. Фактически специалисты центра не посещали проблемную семью, отчет по проверке составили со слов матери малышей, отрицавшей всю информацию о насилии в семье.

26 сентября 2017 года 3-летнего мальчика “скорая” доставила в больницу с многочисленными травмами и физическим истощением. На следующее утро ребенок умер.

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Обвинительный акт в отношении родителей погибшего мальчика сейчас находится на рассмотрении суда. 26-летней матери инкриминируется злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия и нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть (ст.166, ч.2 ст.121 УК). 31-летнему отцу – пытки, умышленное нанесение телесных повреждений и умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть (ч.1 ст.127, ч.1 ст.122, ч.2 ст.121 УК).

По требованию прокуратуры мужчина находится под стражей. К женщине применена мера пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, в Харькове умер 5-летний ребенок, который упал в костер во время празднования Ивана Купала.