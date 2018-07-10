В Киеве полицейский буцнул пассажира метро и избил дубинкой

В Киеве сотрудник правоохранительных органов дубинкой избил мужчину на станции метро Контрактовая площадь.

Видео появилось в паблике Kyiv Live в Facebook.

На видео мужчина, сидя на полу, пытается то ли встать, то ли схватиться за одежду полицейского, после чего последний начал интенсивно бить его дубинкой.

За процессом наблюдали сотрудницы метро, одна из которых помогала держать мужчину.

В итоге полицейский попытался поднять избитого мужчину, однако тот сопротивлялся.

Затем полицейский с сотрудницей метро просто начали тащить его по полу.

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В комментарии за кадром девушка кому-то ответила, что, видимо, мужчина хотел что-то украсть.

В полиции Киева сообщили, что уже знают об инциденте, но пока никак не могут его прокомментировать.

Недавно в Харькове полицейские избили ногами мужчину. Назначено служебное расследование, у правоохранителей изъяли удостоверение, жетоны и табельное огнестрельное оружие.