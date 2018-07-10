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В Одессе авто въехало в ограждение – погиб ребенок

В Одессе автомобиль столкнулся с ограждением, в результате чего погиб ребенок.

ДТП

В Одессе в ночь на 10 июля автомобиль Toyota Corolla столкнулся с забором. В результате ДТП погиб 5-летний мальчик, трех взрослых госпитализировали, сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

– По предварительным данным, около часа ночи на улице Неждановой водитель автомобиля Toyota Corolla превысил скорость и на повороте съехал с дороги прямо в забор частного домовладения, – говорится в сообщении.

Все пострадавшие находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

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По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения).

К слову, на площади Льва Толстого в Киеве сегодня рано утром парень залез на крышу ночного троллейбуса и упал под колеса.

Фото: Патрульна поліція Одеської області

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