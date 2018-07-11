Момент аварии с Джорджем Клуни попал на видео

Голливудский актер Джордж Клуни попал в серьезную аварию на острове Сардиния (Италия), получив травмы таза, колена и руки.
Видео момента аварии засняла камера наружного наблюдения. Запись опубликовало издание Corriere della Sera.
По предварительным данным, дорожно-транспортное происшествие случилось в населенном пункте Коста-Кораллина. Клуни врезался на скутере в автомобиль.
Читайте: Джордж Клуни продал свой бренд текилы за $1 млрд
На видео столкновение выглядит очень серьезно.
Клуни двигался на высокой скорости в момент столкновения. Скутер актера влетел в Mercedes, разбил лобовое стекло.
Напомним, актер прилетел на Сардинию для съемок сериала Уловка-22 по мотивам одноименного романа Джозефа Хеллера. Клуни выступил одним из режиссеров и актером сериала.
Фото: Getty Images.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+