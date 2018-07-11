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Момент аварии с Джорджем Клуни попал на видео

Голливудский актер Джордж Клуни попал в серьезную аварию на острове Сардиния (Италия), получив травмы таза, колена и руки.

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Видео момента аварии засняла камера наружного наблюдения. Запись опубликовало издание Corriere della Sera.

По предварительным данным, дорожно-транспортное происшествие случилось в населенном пункте Коста-Кораллина. Клуни врезался на скутере в автомобиль.

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На видео столкновение выглядит очень серьезно.

Клуни двигался на высокой скорости в момент столкновения. Скутер актера влетел в Mercedes, разбил лобовое стекло.

Напомним, актер прилетел на Сардинию для съемок сериала Уловка-22 по мотивам одноименного романа Джозефа Хеллера. Клуни выступил одним из режиссеров и актером сериала.

Фото: Getty Images.

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