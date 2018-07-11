В Киевской области задержали 65-летнего педофила, развращавшего 12-летнюю девочку

В Киевской области задержали педофила, который в течение 3 лет развращал ребенка.

В одном из сел Яготинского района (Киевская область) задержали 65-летнего мужчину, который в течение 3 лет развращал 12-летнего ребенка, сообщает пресс-служба ГУНП в Киевской области.

– На протяжении 3 лет 65-летний киевлянин развращал соседского ребенка на территории своего дачного дома в одном из сел Яготинского района. На спецлинию 102 обратились дедушка и бабушка пострадавшей девочки, к которым ребенок приезжает на летний отдых и сообщили, что их сосед развращает внучку. Об этом рассказала сама девочка, в телефоне которой были найдены звонки от соседа. Как оказалось, мужчина развращает ребенка с 2015 года, – говорится в сообщении.

В телефоне злоумышленника нашли доказательства преступления – фото обнаженного ребенка. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 156 УК Украины (развращение несовершеннолетних).

К слову, 25 июня в одном из сел Днепропетровской области задержали 28-летнего мужчину, который подозревается в изнасиловании 10-летней девочки.