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В Одесской области молния сожгла верхний этаж школы

В городе Балта Одесской области из-за молнии произошел пожар на третьем этаже здания школы. Погибших и пострадавших нет.

На Одещині блискавка спалила верхній поверх школи

Инцидент произошел в ночь на 11 июля в г. Балта по улице Уварова, сообщает ГСЧС.

Возгорание возникло на третьем этаже трехэтажного здания школы, было объявлен пожар 1БІС.

Спасатели локализовали пожар в 00.56, а в 03.15 ликвидировали его.

Огнем повреждены три учебных помещения, перекрытие и крыша здания на общей площади 200 м².

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В Одесской области молния сожгла верхний этаж школы / 4 фотографии

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Предполагаемая причина пожара – попадание молнии. Погибших и пострадавших нет.

Огонь тушили 25 спасателей и 5 машин.

По словам главы Одесской ОГА Максима Степанова, школу восстановят, а на время ремонта детей распределят в другие учебные заведения.

Ранее на улице Степана Бандеры в Киеве посреди дороги сгорел автомобиль Сhevrolet Aveo.

Фото: ГСЧСMaksym Stepanov

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