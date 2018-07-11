В Одесской области молния сожгла верхний этаж школы

В городе Балта Одесской области из-за молнии произошел пожар на третьем этаже здания школы. Погибших и пострадавших нет.
Инцидент произошел в ночь на 11 июля в г. Балта по улице Уварова, сообщает ГСЧС.
Возгорание возникло на третьем этаже трехэтажного здания школы, было объявлен пожар 1БІС.
Спасатели локализовали пожар в 00.56, а в 03.15 ликвидировали его.
Огнем повреждены три учебных помещения, перекрытие и крыша здания на общей площади 200 м².
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Предполагаемая причина пожара – попадание молнии. Погибших и пострадавших нет.
Огонь тушили 25 спасателей и 5 машин.
По словам главы Одесской ОГА Максима Степанова, школу восстановят, а на время ремонта детей распределят в другие учебные заведения.
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Фото: ГСЧС, Maksym Stepanov