В Борисполе аварийно сел самолет со 180 людьми на борту

Самолет авиакомпании Anda Air по маршруту Киев – Анталия совершил аварийную посадку в аэропорту Борисполь.
Утром в аэропорту Борисполь совершил вынужденную посадку рейс аэропорт Киев – Анталия авиакомпании Anda Air.
Экипаж принял соответствующее решение в небе над Одессой, сообщает пресс-служба аэропорта.
– Приземление самолета с 174 пассажирами и 6 членами экипажа прошло успешно.
Все службы Международного аэропорта Борисполь продемонстрировали слаженную, профессиональную работу, – говорится в сообщении.
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По данным туроператора Join UP!, в двигатель самолета попала птица.
Предварительно рейс Киев – Анталия перенесен на 14.30 после того, как будет проведен технический осмотр самолета.
В компании также добавили, что перенос приведет к задержке еще ряда рейсов: Анталия – Винница и Винница – Анталия, Анталия – Кривой Рог и Кривой Рог – Анталия, Анталия – Киев.
Туристам предложат проживание и питание в отелях за счет компании.
Ранее стало известно, что 170 туристов из Украины больше 12 часов не могут вылететь из аэропорта Анталии (Турция).
Фото: Скриншот/Междунарордный аэропорт Борисполь