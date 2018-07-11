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В Борисполе аварийно сел самолет со 180 людьми на борту

Самолет авиакомпании Anda Air по маршруту Киев – Анталия совершил аварийную посадку в аэропорту Борисполь.

Аварійна посадка в Борисполі

Утром в аэропорту Борисполь совершил вынужденную посадку рейс аэропорт Киев – Анталия авиакомпании Anda Air.

Экипаж принял соответствующее решение в небе над Одессой, сообщает пресс-служба аэропорта.

– Приземление самолета с 174 пассажирами и 6 членами экипажа прошло успешно.

Все службы Международного аэропорта Борисполь продемонстрировали слаженную, профессиональную работу, – говорится в сообщении.

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По данным туроператора Join UP!, в двигатель самолета попала птица.

Предварительно рейс Киев – Анталия перенесен на 14.30 после того, как будет проведен технический осмотр самолета.

В компании также добавили, что перенос приведет к задержке еще ряда рейсов: Анталия – Винница и Винница – Анталия, Анталия – Кривой Рог и Кривой Рог – Анталия, Анталия – Киев.

Туристам предложат проживание и питание в отелях за счет компании.

Ранее стало известно, что 170 туристов из Украины больше 12 часов не могут вылететь из аэропорта Анталии (Турция).

Фото: Скриншот/Междунарордный аэропорт Борисполь

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