В киевском озере нашли труп мужчины

10 июля на озере Опечень в Оболонском районе Киева нашли труп мужчина.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Киеве.

– 10 июля, в 20.17, к оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что на озере Опечень (другое название – Луговое), что в Оболонском районе столицы, находится тело человека”, — говорится в сообщении.

На место происшествия было направлено водолазов Аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Киеве.

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По прибытии к месту вызова спасатели установили, что на расстоянии 15 м от берега находится тело мужчины. С помощью водолазного спасательного снаряжения тело было доставлено к берегу и передано сотрудникам правоохранительных органов.

Причина и обстоятельства трагического случая устанавливаются.

Напомним, 1 июля в Киеве в парке Партизанской Славы утонул мужчина.

Фото: interesniy-kiev.livejournal.com.