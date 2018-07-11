Образовалась пропасть – в Киеве прорвало канализационный коллектор

В Киеве на улицах Саксаганского и Толстого произошла авария канализационного коллектора.
В Киеве на улицах Саксаганского и Толстого прорвало канализационный коллектор, из-за чего образовалась пропасть, сообщает пресс-служба Киевводоканала в Facebook.
– На углу улиц Саксаганского и Толстого произошла авария канализационного коллектора, в результате чего образовалась пропасть, которая осложняет движение транспорта, – говорится в сообщении.
Противоаварийные работы будут проводить в течение 12 июля на двух полосах дорожного движения.
Водителей просят объезжать место аварии, чтобы избежать пробок.
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К слову, потоп в Киеве заглушил трамваи и машины, из-за чего было затруднено движение.
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