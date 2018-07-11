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Образовалась пропасть – в Киеве прорвало канализационный коллектор

В Киеве на улицах Саксаганского и Толстого произошла авария канализационного коллектора.

Перекриття дороги

В Киеве на улицах Саксаганского и Толстого прорвало канализационный коллектор, из-за чего образовалась пропасть, сообщает пресс-служба Киевводоканала в Facebook.

– На углу улиц Саксаганского и Толстого произошла авария канализационного коллектора, в результате чего образовалась пропасть, которая осложняет движение транспорта, – говорится в сообщении.

Противоаварийные работы будут проводить в течение 12 июля на двух полосах дорожного движения.

Водителей просят объезжать место аварии, чтобы избежать пробок.

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К слову, потоп в Киеве заглушил трамваи и машины, из-за чего было затруднено движение.

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