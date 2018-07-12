ДТП с нардепами в правительственном квартале, пострадал человек

В Киеве, в правительственном квартале, на улице Шелковичной, автомобиль с нардепами попал в ДТП.

В центре Киева внедорожник народного депутата Виктора Пинзеника якобы наехал на одного из участников акции владельцев машин на еврономерах, которые блокировали проезд возле Верховной Рады.

Сам Пинзеник заявляет, что участники акции набросились на его автомобиль, после чего якобы пострадавший митингующий залез на его капот.

-Ехали по улице Институтской в автомобиле, который принадлежит мне на праве частной собственности. Где-то перед поворотом на улицу Шелковичную направо бросились на автомобиль так называемые митингующие с намерением его остановить, начали бить его руками-ногами, тяжелыми предметами, разбили стекло заднего вида. Пытались проникнуть в автомобиль через двери или через разбитое заднее стекло. После этого, чтобы остановить автомобиль, на его капот бросился один из митингующих, – рассказал Пинзеник в эфире телеканала 112. Украина в четверг.

По словам очевидцев, за рулем во время наезда на участника акции был его водитель, а народные депутаты Павел Пинзеник, Елена Масорина и Олег Кришин (все из Народного фронта), находились на заднем сиденье автомобиля.

Что касается потерпевшего, то его забрала скорая. По словам очевидцев, у мужчины вероятно сломана нога.

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Позже в эфире телеканала 112. Украина Масорина рассказала, что на капот машины, в которой находились нардепы, прыгнул мужчина. По ее словам, регистратора в машине не было, однако инцидент могли запечатлеть камеры внешнего наблюдения и самих митингующих. Также нардеп сообщила, что в машине разбили заднее стекло.

Напомним, вчера, 11 июля, в центре Киева общественная организация АвтоЕвроСила заблокировала движение своей акцией протеста.

В четверг, 12 июля, после завершения вечернего заседания парламента протестующие пытались не выпустить народных депутатов за периметр здания под куполом на ул.Грушевского, 5, тогда как большинство парламентариев покинули его через подземный переход, не выходя из здания через подъезды, которые ведут к месту проведения акции.

Фото: скриншот из видео Украинской правды