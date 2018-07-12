В селе Новая Дача Павлоградского района Днепропетровской области под грузовиком обрушился мост, в результате прицеп грузовика упал вместе с конструкцией.

По словам народного депутата Артура Мартовицкого, обрушившийся 10 июля в селе Новая Дача Павлоградского района Днепропетровской области мост более трех месяцев находился в аварийном состоянии.

– По словам Руслана, водителя грузовика, ни предупредительных, ни запретительных дорожных знаков он не видел. Даже – временных. Представители облавтодора, которые ночью “проведали” его после аварии, подтвердили, что мост с апреля – аварийный, – рассказал нардеп.







Мост рухнул вместе с фурой в Днепропетровской области / 4 фотографии

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Напомним, на Прикарпатье из-за обрушения моста без автомобильного сообщения осталось село.

Фото: Артур Мартовицкий, Facebook.