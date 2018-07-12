Под Киевом двое мужчин привязали к дереву и изнасиловали иностранку

В Киевской области двое мужчин изнасиловали и ограбили 24-летнюю иностранную туристку, которая путешествовала автостопом по Украине.
Об этом сообщает ГУ Нацполиции Украины в Киевской области.
Девушка сообщила в полицию, что в лесополосе вблизи зоны ЧАЭС ее изнасиловали двое незнакомцев. Они согласились подвезти туристку к границе на своем автомобиле и перед этим предложили посетить зону отчуждения. Чтобы проникнуть туда нелегально, ее час водили по лесу. Там ремнями привязали к дереву и изнасиловали. После этого – забрали у нее мобильный телефон, фотоаппарат и скрылись.
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Двое суток работа оперативников Ивановской отдела полиции была сосредоточена на установлении и розыске злоумышленников.
Один из них, 24-летний киевлянин, уже задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Вещественные доказательства изъяты. Парень признался в содеянном.
Сейчас назначен ряд экспертиз. Полицейские устанавливают местонахождение сообщника задержанного.
Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.
Напомним, на Прикарпатье военные изнасиловали девочку и сняли это на камеру.
Фото: Антон Новгородов, PrimaMedia.