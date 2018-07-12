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Страшное ДТП в Киеве: столкнулись 2 авто и мотоцикл, движение затруднено

В Киеве на Березняках произошло столкновение 2 автомобилей и мотоцикла.

ДТП

В Киеве на Березняках столкнулись два автомобиля и мотоцикл. По предварительной информации пострадавших нет, сообщает dtp.kiev.ua в Telegram.

– Возле рынка столкнулись 2 машины и мотоцикл. Предварительно, без пострадавших. Ожидают патрульную полицию. Уже образовалась пробка в сторону моста Патона, – говорится в сообщении.

На фотографиях можно увидеть, что части мотоцикла и авто разбросаны по дороге.

Читайте: Внезапно бросилась под колеса. В Киеве Hyundai насмерть сбил женщину

К слову, в Раховском районе Закарпатской области произошло смертельное ДТП с участием ВАЗ-21099.

Фото: dtp.kiev.ua

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