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В Одессе мужчина обстрелял подростков на скейтах – есть раненые

Ночью в Одессе неизвестный из травматического оружия обстрелял юношей, катающейся на скейтах возле памятника Воронцову. Два человека получили телесные повреждения, один из них несовершеннолетний.

Пістолет

Об этом сообщил в Facebook советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

– Сегодня ночью, ребята из самообороны, на углу Дерибасовской и Преображенской стали свидетелями, как неустановленное лицо из хулиганских побуждений совершила несколько выстрелов из устройства по отстрелу травматического боеприпаса в группу молодежи, катающейся на скейтах возле памятника Воронцову.

Двое из этих юношей получили телесные повреждения, один из них оказался несовершеннолетним, – написал он.

Правонарушитель задержан и передан правоохранителям.

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Решается вопрос о внесении сведений об этом событии в ЕРДР по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК Украины, и вопрос о задержании правонарушителя в порядке ст. 208 УПК Украины.

Правоохранители проверяют причастность мужчины к другим возможным правонарушениям.

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Фото: Dreamstime

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