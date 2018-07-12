Укусила за голову – в Николаеве уличная собака напала на ребенка

В Николаеве 4-летний ребенок пытался погладить собаку, но та напала на него и укусила за голову.

Об этом говорится в сюжете программы Надзвичайні новини.

В тот день дедушка и дядя на мгновение отвлеклись, поскольку у машины спустило колесо. Тогда к ребенку и подошла большая уличная собака.

– Ребенок протянул руку, чтобы ее погладить и собака на него набросилась. Она открыла пасть и захватила голову мальчика, – рассказала тетя ребенка Юлия Чепурко.

Крик мальчика отпугнул собаку и та почти сразу отпустила ребенка. Животное отогнали, а мальчика увезли в больницу.

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Хотя раны были не глубокие, от шока ребенок до сих пор приходит в себя. Собаку же отловили и поместили под карантин.

К слову, в Ровенской области на детской площадке дворовый пес напал на 7-летнюю девочку.