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Взрыв на территории Гидрометцентра в Одессе

В Одессе сегодня на территории Гидрометцентра Черного и Азовского морей произошел взрыв. 

Как сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, в результате взрыва обрушилась одноэтажная хозяйственная постройка.

По предварительным данным, взорвались баллоны с водородом для заправки зондов, пострадавших нет.

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На месте ЧП работают спасатели и полиция. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Ровно неизвестные бросили гранату во двор частного дома.

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