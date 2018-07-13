В Ивано-Франковской области задержали 33-летнего гражданина Турции, который взял в заложники свою бывшую сожительницу и угрожал убить ее.

Инцидент произошел в села Викно Городенковского района, сообщает Нацполиция.

Около 2 часов ночи в полицию поступило сообщение от жительницы села о том, что она слышит крики соседки.

Полицейские установили, что к соседке заявительницы приехал ее бывший сожитель – 33-летний гражданин Турции.

По предварительной информации, мужчина проживал на территории страны незаконно.



На Прикарпатье иностранец взял женщину в заложники и угрожал убить / 2 фотографии

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На место выехали сотрудники группы реагирования патрульной полиции. Выяснилось, что иностранец удерживает женщину и угрожает ей убийством.

Полицейские ввели в действие спецоперацию Заложник с привлечением спецподразделения КОРД, освободили женщину и задержали злоумышленника.

Открыто уголовное производство, решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет. Продолжается досудебное расследование.

Ранее в Киевской области двое мужчин изнасиловали и ограбили иностранную туристку, которая путешествовала автостопом по Украине.

Фото, видео: Нацполиция