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На Сумщине 70-летняя бабушка на Chevrolet насмерть сбила ребенка

В центре города Бурынь Сумской области 70-летняя женщина за рулем автомобиля Chevrolet наехала на 4-летнего мальчика. Ребенок умер в больнице.

ДТП

13 июля в 12 часов на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что в центре города Бурынь под колеса автомобиля попал ребенок, сообщает Нацполиция.

Когда полицейские прибыли на место происшествия, мальчика в бессознательном состоянии уже забрала скорая помощь.

– Водителем автомобиля Chevrolet оказалась 70-летняя женщина.

Предварительно было установлено, что она не справилась с управлением и допустила наезд на припаркованный автомобиль Fiat, а также на 4-летнего мальчика, который с бабушкой в ​​это время шел по обочине дороги.

Не приходя в сознание, ребенок умер в больнице, – отмечается в сообщении.

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Автомобиль Chevrolet поместили на спецплощадку полиции для проведения необходимых следственных действий.

Открыто уголовное производство.

Тем временем возле Верховной Рады автомобиль сбил участника акции протеста евробляхеров.

Фото: Из открытых источников

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