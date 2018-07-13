Польского дипломата избили в российском самолете

На днях в самолете, который выполнял рейс Иркутск-Москва, избили польского дипломата, который возвращался из служебной командировки.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Польши Артур Ломпарт, передает Do Rzeczy.

Мужчину, который напал на польского дипломата, уже задержали.

По словам свидетелей, вероятно, он является психически неуравновешенным человеком.

Избитый дипломат после медицинских осмотров вернулся в Польшу.

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Ему оказали помощь как со стороны польского консульства в Москве, так и штаба МИД.

Ломпарт отметил, что посольство Польши в Москве обратится к российским властям с требованием выяснения обстоятельств происшествия и привлечения виновного к ответственности.

К слову, в Киеве 9 мая напали на российского дипломата – руководителя Россотрудничества Константина Воробьева.

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