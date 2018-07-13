В кафе Львова отравились 9 человек. Они госпитализированы

Во Львове с признаками острого отравления госпитализировали 9 посетителей кафе.

Об этом сообщает Горячая линия города Львова в Facebook.

– ЧС: Пищевое отравление в кафе Томаш кебаб по адресу: ул. Кулиша, 10, госпитализированы 9 человек (7 из них – во Львовскую областную инфекционную больницу, двое – в Пустомытовскую районную центральную больницу), – говорится в сообщении.

Другие подробности не сообщаются.

В то же время львовяне в комментариях под постом пишут, что это не первый случай отравления в кафе.

– Нас тоже там отравили. В среду, 10 июля, покупали там кебаб, – написала львовянка.

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На днях в городе Яремче Ивано-Франковской области пятерых детей госпитализировали с отравлением. Все они проживали и питались в гостинице Водопад.

Фото: Dreamstime