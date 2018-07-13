Взрыв возле международного аэропорта в Египте: пострадали 12 человек

Вечером 12 июля рядом с международным аэропортом Каира (Египет) произошел взрыв, после которого начался пожар. Пострадали 12 человек.

Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на очевидцев.

По информации СМИ, взрыв и возгорание произошли на складе топлива аэропорта.

Позже появилась информация, что пожар случился на нефтехимическом заводе возле аэропорта Каира.

Египетские власти направили 21 пожарную машину для борьбы з огнем, также на место происшествия отправились машины скорой помощи для перевозки пострадавших и погибших в больницы.

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Официальный источник в органах безопасности сообщил, что взрыв не повлиял на воздушное движение в аэропорту Каира.

Также он отрицает информацию о том, что взрыв произошел на территории аэропорта.

Другой источник в силовых структурах сказал, что два последовательных взрыва произошли на нефтехимическом заводе за Каирским аэропортом, а не на территории аэропорта. Он также заверил, что на график рейсов это не повлияло.



Ранее в Каире от мощного взрыва у коптского Кафедрального собора погибли 20 человек, еще 35 человек получили ранения.

Фото, видео: Al Arabiya, Facebook.