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Взрыв на химзаводе в Китае: много погибших и раненых

В провинции Сычуань (Китай) в индустриальном парке произошел взрыв, в результате которого погибло 19 человек и еще 12 получили ранения.

взрыв в китае

Об этом сообщает Reuters.

Взрыв произошел на химическом заводе Yibin Hengda Technology, который производит химикаты для пищевой и фармацевтической промышленности.

Агенство Синьхуа сообщает о том, что все раненные находятся в стабильном состоянии.

Читайте: Взрыв на предприятии в Днепре: погибли 2 человека

Полиция начала расследование. Причина взрыва пока не известна.

Окна соседних зданий были разрушены в результате взрыва на заводе.

Напомним, вчера на нефтехимическом заводе возле аэропорта Каира произошел взрыв. Пострадали 12 человек.

Фото: China Plus News/Twitter.

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