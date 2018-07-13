12 июля в Днепре по улице Курсантская, 1 Д, на территории ЗАО Спецсплав произошел взрыв электрической печи, погибли два человека.

Об этом сообщили в ГСЧС.

– 12 июля в 16.49 в г. Днепр по ул. Курсантская, 1 Д, на территории ЗАО Спецсплав в одноэтажном здании ангарного типа в электрической печи при плавлении спецметалла произошел взрыв, в результате чего погибли 2 человека, – говорится в сообщении.

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Уже на месте происшествия выяснено, что в цехе во время технологического процесса в электрической печи по плавлению специальных металлов произошел взрыв опасной смеси без последующего горения, в результате чего разрушена кирпичная печь и металлический бункер над ней.

На месте происшествия от ГСЧС привлекалось 16 человек личного состава и 5 единиц техники.











Взрыв на предприятии в Днепре: погибли 2 человека / 6 фотографий

Напомним, вчера на нефтехимическом заводе возле аэропорта Каира произошел взрыв. Пострадали 12 человек.

Фото, видео: dsns.gov.ua.