На Хмельнитчине соцработница спаивала пенсионерку, чтобы завладеть ее землей

В Хмельницкой области 66-летняя женщина попала в больницу в тяжелом состоянии из-за действий социального работника.

Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Сын пострадавшей, который находился за границей, заявляет, что представитель социальной службы намеренно спаивала пенсионерку алкоголем, чтобы довести ее до беспомощного состоянии и завладеть земельным участком и домом.

Полиция установила, что один из земельных участков пострадавшей действительно оформлен на социального работника.

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На данный момент бабушка в тяжелом состоянии находится в больнице.

Работники полиции на основании заявления сына женщины открыли уголовное производство по ч.1 статьи 135 Уголовного кодекса Украины – оставление в опасности. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет или лишения свободы на тот же срок.

К слову, в Харькове директору центра соцслужб грозит 5 лет из-за смерти ребенка.

Фото: komi.ru.