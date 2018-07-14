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На Хмельнитчине соцработница спаивала пенсионерку, чтобы завладеть ее землей

В Хмельницкой области 66-летняя женщина попала в больницу в тяжелом состоянии из-за действий социального работника.

соцработник спаивала пенсионерку

Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Сын пострадавшей, который находился за границей, заявляет, что представитель социальной службы намеренно спаивала пенсионерку алкоголем, чтобы довести ее до беспомощного состоянии и завладеть земельным участком и домом.

Полиция установила, что один из земельных участков пострадавшей действительно оформлен на социального работника.

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На данный момент бабушка в тяжелом состоянии находится в больнице.

Работники полиции на основании заявления сына женщины открыли уголовное производство по ч.1 статьи 135 Уголовного кодекса Украины – оставление в опасности. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет или лишения свободы на тот же срок.

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Фото: komi.ru.

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