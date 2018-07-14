13 июля в 22.37 в городе Перечин (Закрпатье) на улице Октябрьской глава Перечинской районной государственной администрации Виктор Олефир на Jeep Cherokee иностранной регистрации сбил двух женщин. Одна из них погибла.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции Закарпатской области.

На место трагедии прибыло руководство Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области.

Пострадавших жительниц города Перечин в возрасте 71 и 56 лет скорая доставила в реанимацию районной больницы.

Молодая женщина умерла от полученных травм. За жизнь второй борются врачи.

Читайте: Под Киевом микроавтобус со школьниками попал в ДТП

Согласно заключению Закарпатского областного наркологического диспансера, водитель внедорожника находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего). Расследует дело специализированный отдел следственного управления ГУНП области. Назначен ряд соответствующих технических экспертиз с целью установления всех обстоятельств дтп.

Водитель задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Автомобиль помещен на спецплощадку полиции.













Пьяный глава Перечинской РГА за рулем Jeep на еврономерах насмерть сбил женщину / 7 фотографий

Обновлено 13.46: Полицейские останавливали выпившего Олефира за несколько минут до того, как он совершил смертельную аварию в Перечине, но отпустили из-за высокой должности.

Об этом сообщил председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, передает 112 Украина.

– Где-то буквально за 20 минут до этого ДТП он совершил еще одно, столкнулся с девяткой. Вызвали полицию, она посмотрела и, наверное, посмотрела, что большой начальник и не отреагировала. Национальная полиция в Закарпатской области сейчас разбирается почему. И буквально через 20 мин он заехал в Перечин и наехал, потому что был уже пьяный, на двух женщин. Одна умерла, другая – в очень тяжелом состоянии, ее из районной больницы перевезли в областную больницу, подняли всех самых лучших специалистов, – заявил Москаль.

Напомним, вчера в Киеве мотоциклист насмерть сбил женщину, которая шла с могилы ребенка.

Фото: mukachevo.net.