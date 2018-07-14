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Умер украинский турист, избитый россиянином на отдыхе в Турции

В больнице Турции умер 57-летний украинский турист из Запорожья, который неделю пребывал в коме после того, как его избил турист из России на курорте в Анталии.

умер турист

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В запорожском туристическом агентстве Лига-Тур-Сервис рассказали, что житель Запорожья умер в субботу около 10.00.

Информацию об этом турагентство получило от родственников пострадавшего.

В субботу днем в Запорожском аэропорту готовились принять самолет санавиации из Анталии с пострадавшим украинским туристом, однако за несколько часов до прилета самолета рейс неожиданно отменили.

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Напомним инцидент произошел 7 июля. В турагенстве заявили, что россиянин вошел на территорию отеля, где отдыхали украинские туристы с соседнего отеля. По их словам, украинец во время прибытия в медицинское учреждение находился в состоянии алкогольного опьянения, что лишает его права на страховые компенсации.

Фото: kp.by.

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