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В Харькове легковушка сбила на тротуаре коляску с ребенком, малыш умер

В Харькове в результате ДТП скончался 5-месячный ребенок, коляску с которым сбил на тротуаре не справившийся с управлением водитель легкового автомобиля.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, авария произошла на проспекте Гагарина около 18.00 в субботу.

– Предварительно установлено, что 28-летний водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и выехал на тротуар. В результате чего зацепил коляску, в которой находился малыш. От удара ребенка выбросило из коляски… 20-летняя мать мальчика в результате аварии не пострадала. Из-за волнения девушка потеряла сознание, – говорится в сообщении.

В отделе коммуникаций уточнили, что ребенок в очень тяжелом состоянии и мать были госпитализированы в городскую больницу скорой и неотложной помощи. Позже стало известно, что ребенок скончался.

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Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о задержании водителя автомобиля, совершившего наезд на пешеходов.

Напомним, на Закарпатье бетонный столб упал на коляску с полуторагодовалым ребенком.

 

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