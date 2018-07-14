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В Киеве “Человек-паук” грабил пункты выдачи кредитов

Полиция Киева задержала мужчину, который в маске Человека-паука совершал разбойные нападения на кредитные учреждения.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Подозреваемый успел ограбить три пункта выдачи кредитов. Злоумышленник в маске заходил в помещение, угрожал работнику ножом, после чего забирал из кассы деньги и убегал.

Как признался сам задержанный, он заранее покупал маски Человека-паука и ножи, планируя избавиться от этих вещественных доказательств сразу после разбоя. Выбирал небольшие пункты выдачи быстрых кредитов в местах дорожных развязок, где можно быстро исчезнуть в толпе и убежать.

– Совершать преступления по одному-два в месяц он начал с марта этого года. По приблизительным подсчетам, мужчина завладел суммой около 65 000 гривен. За один раз забирал из учреждений от 1500 до 25000 гривен, – отметил Михаил Никонов.

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Сейчас ему объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 (разбой) УК. За совершенное нападающему грозит до двенадцати лет лишения свободы. Для правонарушителя избрана мера пресечения в виде ареста.

Напомним, на железнодорожном вокзале в Киеве 27-летний мужчина дважды за час стал жертвой грабителей.

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