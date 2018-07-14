В Киеве мотоциклист насмерть сбил женщину, которая шла с могилы ребенка

На улице Газопроводной возле Берковецкого кладбища в Киеве мотоциклист насмерть сбил женщину, которая переходила дорогу в неустановленном для этого месте.
Об этом сообщает Киев Оперативный.
– С бокового входа в Берковецкое кладбище на улице Газопроводной выходила женщина с мужчиной. Недавно на этом кладбище женщина похоронила ребенка и ходила принести цветы к могиле, – говорится в сообщении.
Обратно решили идти не по пешеходному переходу, а в 100 метрах от него, где их сбил мотоциклист, который ехал с пассажиркой на Kawasaki.
Читайте: В Киеве фура сбила пешехода, перебегавшего Кольцевую
От мощного удара женщина-пешеход погибла на месте, а трое участников аварии доставлены в больницу.
На месте работало несколько экипажей скорой помощи, патрульной полиции и следственно-оперативная группа.
Напомним, 11 июля на улице Саперно-Слободской в Киеве произошло ДТП с участием Hyundai Accent. Машина насмерть сбила женщину-пешехода.
Фото: Киев Оперативный.