На улице Газопроводной возле Берковецкого кладбища в Киеве мотоциклист насмерть сбил женщину, которая переходила дорогу в неустановленном для этого месте.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

– С бокового входа в Берковецкое кладбище на улице Газопроводной выходила женщина с мужчиной. Недавно на этом кладбище женщина похоронила ребенка и ходила принести цветы к могиле, – говорится в сообщении.

Обратно решили идти не по пешеходному переходу, а в 100 метрах от него, где их сбил мотоциклист, который ехал с пассажиркой на Kawasaki.

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От мощного удара женщина-пешеход погибла на месте, а трое участников аварии доставлены в больницу.

На месте работало несколько экипажей скорой помощи, патрульной полиции и следственно-оперативная группа.









В Киеве мотоциклист насмерть сбил женщину, которая шла с могилы ребенка / 5 фотографий

Напомним, 11 июля на улице Саперно-Слободской в Киеве произошло ДТП с участием Hyundai Accent. Машина насмерть сбила женщину-пешехода.

Фото: Киев Оперативный.